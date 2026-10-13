Треть женщин в России собираются на свидание примерно за час

Треть россиянок тратят на сборы перед свиданием около часа Треть женщин в России собираются на свидание примерно за час

Москва13 окт Вести.Каждая третья женщина в России тратит на сборы перед свиданием примерно час, а каждая восьмая может уложиться в полчаса. Об этом говорится в совместном исследовании дейтинг-сервиса "Мамба" и сети магазинов "Лэтуаль", передает ТАСС.

При этом, по данным исследования, почти каждый второй мужчина собирается на свидание за 30 минут (45%).

Всего в опросе приняли участие 2200 россиян, 1100 женщин и 1100 мужчин.

Россиянкам на сборы чаще нужен примерно час (37%), а 5% начинают продумывать образ еще за день или даже несколько дней до встречи отмечается в сообщении

Также опрос показал, что больше половины россиянок, которые красятся перед свиданием, делают макияж тщательнее обычного. Парфюмом пользуются 81% женщин, а мужчин – 85%.

Всего 12% женщин и 22% мужчин могут собраться на свидание без накладок.

Женщины чаще всего не могут уложить волосы (43%), а 38% хотя бы раз были недовольны макияжем или уже перед выходом понимали, что новая вещь сидит не так. 31% мужчин же сообщили, что не могли выбрать, что надеть, еще каждый четвертый хотя бы раз резался при бритье говорится в исследовании

По данным опроса, мужчины чаще тратятся на подготовку к свиданию.