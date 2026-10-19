Больше половины россиян продолжают готовить соленья и консервы на зиму

Больше половины россиян заготавливают продукты на зиму Больше половины россиян продолжают готовить соленья и консервы на зиму

Москва19 окт Вести.Каждый второй россиянин продолжает заготавливать соленья на зиму и считает домашние закрутки выгоднее покупки аналогов в магазинах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом ЮMoney в сотрудничестве с соцсетью "Одноклассники".

По данным исследования, 56% опрошенных занимаются заготовками на зиму, 47% делают это каждый сезон. При этом 51% респондентов заявили, что считают домашние соленья более разумной тратой денег, чем покупка банок в магазине.

Чаще всего россияне закрывают соленья и маринованные консервы (76%), варенье и джемы (61%), компоты и пастеризованные соки (56%), а также замораживают овощи и ягоды (53%) уточнили в пресс-службе компании

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, как правильно приготовить домашние соления, чтобы избежать смертельно опасного ботулизма.