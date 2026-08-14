Москва14 авгВести.В Армении по итогам прошлого года зафиксирован рекордный рост числа заявок на получение гражданства, в основном армянами, проживающими в России. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел республики Армен Казарян.
По его информации, в 2023 и 2024 годах соответствующих заявок было более 20 тысяч, годами ранее - в среднем 7-8 тысяч.
Мы наблюдаем резкий рост заявок на получение гражданства. В 2025 году их число превысило 32 тысячи — это исторический максимум за все время существования Республики Армения... Это граждане России, которые в основном подают заявки на получение гражданства, по национальности — армянесказал Казарян
Замминистра добавил, что требования, которые Армения предъявляет для получения гражданства лицами армянской национальности, "равны нулю".