Россия выделила Армении 280 квот на бесплатное обучение Для граждан Армении открыли 280 квот на учебу в вузах РФ

Москва30 мая Вести.Правительство России выделило 280 квот на бесплатное обучение в российских вузах для абитуриентов из Армении в 2026-2027 учебном году. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представительство Россотрудничества в Армении.

Там отметили, что число квот для граждан Армении в последние годы стабильно росло: если в 2009 году было предусмотрено 170 мест, то сейчас их уже 280. В 2024, 2025 и 2026 годах квота сохраняется на рекордном уровне.

Возрастных ограничений для участия в отборе нет. Подать заявку могут школьники, поступающие на программы среднего профессионального образования, бакалавриата и специалитета, а также выпускники вузов, молодые специалисты и кандидаты, планирующие обучение в магистратуре, ординатуре, аспирантуре или на программах дополнительного профессионального образования.

По данным Россотрудничества, больше всего заявок традиционно подается на бакалавриат и специалитет - около 65-70%. На магистратуру приходится примерно 25-30%, остальная часть - на аспирантуру и ординатуру. Самыми востребованными направлениями остаются медицина, экономика, юриспруденция, IT, инженерные и творческие специальности. Высоким спросом пользуются и краткосрочные программы дополнительного профобразования.

Чаще всего абитуриенты выбирают для учебы Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону и Краснодар. Заявки поступают почти из всех регионов Армении, но наиболее активно участвуют жители Еревана, Гюмри и Ванадзора. Среди популярных вузов - Высшая школа экономики и Российский университет дружбы народов.

В представительстве также сообщили, что выпускники российских вузов обычно успешно трудоустраиваются как в Армении, так и за рубежом. Многие работают в медицине, IT, образовании и госструктурах. Российское образование, по оценке Россотрудничества, остается востребованным благодаря фундаментальной подготовке и признанию дипломов, а спрос на таких специалистов в Армении сохраняется высоким, особенно в сфере медицины.