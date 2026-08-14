Москва14 авг Вести.Этнические армяне, проживающие за пределами Закавказья, слишком просто получают гражданство Армении. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Армении Армен Казарян, его слова передает Sputnik.

По его словам, множество прошений о гражданстве подается армянами, проживающими в России. Он отметил, что таким образом эти люди пытаются лишь облегчить себе путешествия в западные страны.

Армения, по сути, не предъявляет никаких требований к лицам армянской национальности для получения гражданства сказал замминистра

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России проживают несколько миллионов армян, которые с болью смотрят на события в республике. Он отметил, что Армения – близкая России страна, однако происходящее там – внутреннее дело республики.