В Совфеде заявили об отсутствии контактов с сенаторами США Совфед: контактов между сенаторами РФ и США сейчас нет

Москва19 авг Вести.Контактов между российскими и американскими сенаторами сейчас нет, и в ближайшее время они не ожидаются. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов на полях форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество".

Так он ответил на вопрос о том, возможен ли визит российских сенаторов в США по аналогии с поездкой депутатов Госдумы в Вашингтон.

Мне об этом ничего не известно, и, я думаю, ничего такого рода не планируется применительно к нашей палате сказал парламентарий

Он пояснил, что для российской верхней палаты партнером является верхняя палата американского Конгресса – Сенат США. При этом, как отметил парламентарий, никаких контактов между сторонами сейчас нет и, как ему кажется, они не предвидятся.

В то же время Денисов положительно оценил состоявшуюся весной поездку российских депутатов в США. По его словам, такие контакты можно только приветствовать, поскольку они идут на пользу делу. Он отметил, что если подобное общение будет продолжено, это станет положительным сигналом: пусть это и нельзя назвать полноценным каналом коммуникации, но хотя бы небольшой "ручеек" общения между сторонами сохраняется.

Весной 2026 года делегация из пяти депутатов Госдумы посетила Вашингтон, завершив визит 27 марта. Парламентарии отправились в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны. Это была первая поездка российских депутатов в Соединенные Штаты и их переговоры с членами Конгресса за последние 12 лет.