С начала 2026 года 11 граждан США попросили о временном убежище в РФ

Более 10 американцев с начала 2026 года попросили об убежище в России С начала 2026 года 11 граждан США попросили о временном убежище в РФ

Москва3 ноя Вести.В период с января по сентябрь текущего года к властям России с заявлениями о предоставлении временного убежища обратились 11 граждан США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД России.

Наряду с американцами с аналогичными заявлениями обратились восемь граждан Канады и шесть британских подданных. Агентство уточнило, что никто из них не ходатайствовал о признании беженцами.

В общей сложности на конец сентября, по данным МВД, временное убежище в России имели 38 американцев, 23 британца и 13 канадцев.

Ранее сообщалось, что среди граждан стран Евросоюза чаще всех за временным убежищем в Россию обращались немцы. С января по сентябрь их количество составило 49 человек. Также в числе обратившихся с аналогичными заявлениями были граждане стран Балтии, Болгарии, Греции, Италии, Франции и Чехии.