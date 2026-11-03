Москва3 нояВести.В период с января по сентябрь текущего года к властям России с заявлениями о предоставлении временного убежища обратились 11 граждан США.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД России.
Наряду с американцами с аналогичными заявлениями обратились восемь граждан Канады и шесть британских подданных. Агентство уточнило, что никто из них не ходатайствовал о признании беженцами.
В общей сложности на конец сентября, по данным МВД, временное убежище в России имели 38 американцев, 23 британца и 13 канадцев.
Ранее сообщалось, что среди граждан стран Евросоюза чаще всех за временным убежищем в Россию обращались немцы. С января по сентябрь их количество составило 49 человек. Также в числе обратившихся с аналогичными заявлениями были граждане стран Балтии, Болгарии, Греции, Италии, Франции и Чехии.