МВД: в 2026 году украинцы лидируют среди иностранцев по просьбам об убежище в РФ

Украинцы в 2026 году стали лидерами по числу запросов убежища в РФ МВД: в 2026 году украинцы лидируют среди иностранцев по просьбам об убежище в РФ

Москва24 окт Вести.Граждане Украины в период с января по июнь 2026 года возглавили список иностранцев, запросивших временное убежище в России, следует из статданных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

За полугодие от украинцев поступило более 1,3 тысячи обращений. Всего за названный выше период убежища попросили 2 562 иностранца.

Больше всего таких обращений поступило от украинцев — 1 386 заявок. Тройку лидеров замыкают сирийцы (427) и граждане Афганистана (97).

Кроме того, заявки на получение убежища направляли граждане Ирана, Узбекистана и Казахстана.

В 2025 году таких обращений было 8 820. Наибольшую активность также проявляли украинцы (1 140) и сирийцы (1 841), добавляется в публикации.

С 2022 года за убежищем обратились более 93 тысяч граждан Украины.

Ранее директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко заявил, что уехавшие на Запад украинцы после знакомства с суровыми реалиями жизни там стали проявлять интерес к переезду в Россию.