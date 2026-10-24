Москва24 октВести.Граждане Украины в период с января по июнь 2026 года возглавили список иностранцев, запросивших временное убежище в России, следует из статданных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
За полугодие от украинцев поступило более 1,3 тысячи обращений. Всего за названный выше период убежища попросили 2 562 иностранца.
Больше всего таких обращений поступило от украинцев — 1 386 заявок. Тройку лидеров замыкают сирийцы (427) и граждане Афганистана (97).
Кроме того, заявки на получение убежища направляли граждане Ирана, Узбекистана и Казахстана.
В 2025 году таких обращений было 8 820. Наибольшую активность также проявляли украинцы (1 140) и сирийцы (1 841), добавляется в публикации.
С 2022 года за убежищем обратились более 93 тысяч граждан Украины.
Ранее директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко заявил, что уехавшие на Запад украинцы после знакомства с суровыми реалиями жизни там стали проявлять интерес к переезду в Россию.