Россияне и украинцы чаще остальных остаются жить в Израиле нелегально Россияне и украинцы составляют почти треть всех нелегалов в Израиле

Москва22 ноя Вести.Граждане России и Украины лидируют в категории иностранцев, которые нелегально находятся на территории Израиля. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на анализ статистического отчета Управления народонаселения и миграции.

Согласно данным на конец прошлого года, в Израиле находились более 23,2 тысячи иностранцев, которые попали в страну в качестве туристов и не уехали после окончания предусмотренного визовыми ограничениями срока. Доля российских граждан в этом списке составила 18,6%, или 4,3 тысячи человек, а украинских – 13,5%, или 3,1 тысячи. Следом идут выходцы из Нигерии, Грузии, Колумбии и Польши. Уточняется, что в раздел включены граждане, приехавшие в Израиль с 2008 по 2025 годы.

В отдельную категорию выделены иностранцы, которые изначально въехали в Израиль незаконно. По состоянию на текущий год, речь идет о порядка 17 тысячах таких иностранных гражданах – в основном из Эритреи и Судана.