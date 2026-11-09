МВД: украинцы в 2026 году чаще других обращались за статусом беженца в РФ

Украинцы чаще других иностранцев просили статус беженца в РФ в 2026 году МВД: украинцы в 2026 году чаще других обращались за статусом беженца в РФ

Москва9 ноя Вести.Граждане Украины за девять месяцев 2026 года чаще других иностранцев просили предоставить им статус беженца в России. Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ, которые изучил ТАСС.

С января по сентябрь 2026 года от украинцев поступило 52 таких обращения – это самое большое число ходатайств за указанный период.

Всего с начала года было подано 193 ходатайства от граждан разных стран о признании их беженцами на территории РФ.

43 заявления подали граждане Узбекистана, 21 заявление поступило от таджикистанцев, 16 заявлений подали граждане Белоруссии, 10 ходатайств поступило от граждан Сирии.

По восемь заявлений подали граждане Армении и Казахстана, семь ходатайств поступило от граждан Азербайджана, по пять раз обращались представители Молдавии и Туркмении, по четыре заявления подали граждане Грузии и Киргизии. От граждан Абхазии, Боснии и Герцеговины, Италии, Кении, Латвии, Палестины, Судана, Швеции, Сербии и других стран поступило по одному заявлению.

В прошлом году за этот же период граждане Украины подали лишь 12 заявлений о предоставлении статуса беженца в РФ, таким образом число обращений выросло более чем в четыре раза в годовом выражении.

Ранее стало известно, сколько тысяч граждан Украины въехали на территорию РФ с начала 2026 года.