МИД РФ: более 3,5 тысяч соотечественников оформили визы для переезда в Россию

Более 3,5 тысяч человек получили визы в РФ за последние 8 месяцев МИД РФ: более 3,5 тысяч соотечественников оформили визы для переезда в Россию

Москва31 окт Вести.За первые восемь месяцев 2026 года жители разных стран оформили свыше трех с половиной тысяч виз в Россию по программе переселения соотечественников.

Об этом в интервью ТАСС заявил глава консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

По состоянию на 1 сентября 2026 года всего участникам вышеупомянутой государственной программы и членам их семей заграничными учреждениями было оформлено 3 719 виз сообщил Климов

Он уточнил, что основная часть виз была выдана гражданам Туркменистана, Германии, Латвии, Эстонии и Канады.

Благодаря программе по переселению соотечественников многим людям проще вернуться на родину: государство оплачивает переезд, перевоз вещей и дает подъемные деньги на обустройство, а также помогает получить гражданство.

Ранее генеральный консул России в австрийском Зальцбурге Дмитрий Черкашин заявил, что россияне, которые проживают в Германии, все чаще обращаются по вопросам участия в государственной программе переселения на родину. С таким же запросом приходят и канадцы.