Россияне в Германии стали обращаться за помощью в переселении в РФ Генконсульство России в Зальцбурге получает обращения по программе переселения

Москва26 сен Вести.Россияне, проживающие в Германии, обращаются в генеральное консульство РФ в Зальцбурге по вопросам участия в государственной программе переселения в Россию. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул России в австрийском Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

По словам дипломата, во время выборов в Госдуму РФ, прошедших на прошлой неделе, Черкашин общался с россиянами, приехавшими в Зальцбург для голосования.

С этой проблемой к нам обращаются соотечественники из соседней Германии сказал генконсул

При этом консульство в Австрии не может в полном объеме консультировать граждан по вопросам переселения из-за небольшого штата сотрудников. Черкашин рекомендовал проживающим в Германии россиянам обращаться в посольство России в Берлине.

Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов рассказал, что канадцы регулярно обращаются за визами для переезда и длительного проживания в России. Десятки граждан страны уже получили необходимые документы.