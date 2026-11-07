ТАСС: с начала 2026 года в РФ въехали свыше 18 тысяч граждан Украины

Названо число граждан Украины, въехавших в Россию с начала 2026 года ТАСС: с начала 2026 года в РФ въехали свыше 18 тысяч граждан Украины

Москва7 ноя Вести.За девять месяцев 2026 года в Россию въехали 18 788 граждан Украины — это на 6564 человека меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает агентство ТАСС, изучив статистику.

Большая часть украинцев, которые пересекли государственную границу России, приехали с частным визитом – всего 17 921 человек. 547 украинцев прибыли с деловой целью, 91 — для работы, 69 — в качестве туристов, еще 130 — для учебы. Транзитный въезд зафиксирован у 28 лиц, в качестве обслуживающего персонала границу пересекли 2 человека.

Преобладающим способом въезда стало авиасообщение: самолетом границу пересекли 18 587 украинцев. На автомобиле въехали 160 человек, пешком — 41.

Ранее директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко рассказал, что тысячи граждан Украины, выехавших в страны Европы после 2022 года, рассматривают возможность переезда в Россию. По его словам, причина такого интереса – знакомство с реалиями жизни в Европе.