Mash: около 170 тыс. мужчин попали в ряды ВСУ с начала 2026 года

Российские хакеры выкрали данные Нацполиции Украины о масштабах мобилизации Mash: около 170 тыс. мужчин попали в ряды ВСУ с начала 2026 года

Москва4 сен Вести.Около 170 тысяч мужчин пополнили ряды Вооруженных сил Украины с начала 2026 года. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Уточняется, что такие данные удалось получить благодаря российским хакерам, разместившим в интернете фейковые скидки на маникюрные услуги, на которые повелась сотрудница Нацполиции Украины.

Так, благодаря полученным данным, стало известно, что сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкома) за первые семь месяцев 2026 года похитили с улиц 228 тысяч украинцев, 174 тысячи из которых прошли военно-врачебную комиссию. Насильно при этом мобилизовали 102 тысячи украинцев, 70 тысяч из прошедших комиссию записали "добровольцами".

Кроме того, с начала 2026 года 148 тысяч мужчин получили повестку, а в реестр данных единого учета внесли 1,4 млн граждан страны. Больше всего людей мобилизовали из Днепропетровской (13 тысяч), Киевской (10 тысяч) и Одесской (9 тысяч) областях. Самый низкий показатель – в прифронтовых регионах и Львовской области.

2 сентября в пророссийском сопротивлении оккупированного Киевом Херсона заявили, что полиция Украины инициировала почти 80 дел в отношении руководителей ТЦК.