Хакеры получили доступ к базам Нацполиции Украины – виновна ссылка на маникюр Хакеры узнали число мобилизованных в ВСУ с помощью ссылки на маникюр

Москва4 сен Вести.Хакеры отправили сотруднице украинской полиции фишинговую ссылку от лица салона красоты с предложением о бесплатном маникюре. Дама перешла по адресу и тем самым предоставила доступ к служебным базам, пишет Mash.

Хакеры сумели проникнуть на информационный портал нацполиции, в базу данных по судимостям "Запит", а также прошлись по внутренним документам. Кроме того, были взломаны камеры в комнатах совещаний, в которых обсуждались отчеты о погибших и прилетах.

Выяснилось, что ТЦК с января по август 2026 года поймал и отправил на военно-врачебную комиссию 228 тысяч украинцев. Однако по документам ее прошли 174 тысячи человек. Всего в реестр данных единого учета военнообязанных внесли 1,4 миллиона украинцев. Большая часть мобилизованных пришлась на Днепропетровскую, Одесскую и Львовскую области.

Ранее пророссийские хакеры группировки "Берегини" (Beregini) сумели отследить несколько десятков киберопераций, осуществленных украинской стороной.