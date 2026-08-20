Украинские следователи начали проверки в воинских частях На Украине начались проверки в воинских частях после жалоб солдат

Москва20 авг Вести.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит масштабные проверки в воинских частях после жалоб на правонарушения. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

По данным издания, проверки связаны с возможным наличием в частях "мертвых душ", незаконными выплатами, коррупционными схемами и использованием военнослужащих в качестве бесплатной рабочей силы. Всего планируется провести более 70 обысков в воинских частях Киевской, Черниговской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской и Житомирской областей.

В пресс-службе ГБР заявили, что результаты проверок будут обнародованы позже, а сами проверки направлены на то, чтобы максимально снизить число негативных проявлений в воинских частях.

В конце июля ГБР проводило операцию "Честный призыв". В ее рамках следственные действия проходили более чем в 100 территориальных центрах комплектования, то есть в военкоматах. Сотрудники ведомства провели несколько десятков обысков, возбудили 17 уголовных дел, а 15 сотрудникам ТЦК предъявили обвинения по различным статьям Уголовного кодекса. Двое из них были задержаны.