Москва4 октВести.Следователи проводят проверку на коррупцию в отношении командования 116-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщает Telegram-канал "Северный Ветер".
Бригада, как отмечается, была переброшена в Сумскую область из Харьковской и будет расквартирована в тыловых районах.
В отношении командования бригады проводятся следственные действия по фактам коррупцииговорится в сообщении
Газета The New York Times ранее написала, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости дополнительного финансирования ВСУ заставили европейских чиновников задаться вопросом, на что Украина тратит помощь от Евросоюза.