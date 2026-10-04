"Северный Ветер": командование ВСУ в Сумской области проверяют на коррупцию

Следователи проверяют на коррупцию командование 116-й мехбригады ВСУ "Северный Ветер": командование ВСУ в Сумской области проверяют на коррупцию

Москва4 окт Вести.Следователи проводят проверку на коррупцию в отношении командования 116-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает Telegram-канал "Северный Ветер".

Бригада, как отмечается, была переброшена в Сумскую область из Харьковской и будет расквартирована в тыловых районах.

В отношении командования бригады проводятся следственные действия по фактам коррупции говорится в сообщении

Газета The New York Times ранее написала, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости дополнительного финансирования ВСУ заставили европейских чиновников задаться вопросом, на что Украина тратит помощь от Евросоюза.