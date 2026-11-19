Граждане РФ, Абхазии и Израиля чаще всего посещают казино в "Красной Поляне" Израильтяне стали вторыми по числу посетителей игорной зоны "Красная Поляна"

Москва19 ноя Вести.Граждане Израиля стали вторыми по числу посетителей игорной зоны "Красная Поляна" в Краснодарском крае за десять лет ее работы, заявило издание РБК со ссылкой на гендиректора игорной зоны Наталию Волдаеву и исполнительного директора АИРИС Дмитрия Анфиногенова.

Анфиногенов объяснил, что изначально "Красная Поляна" была рассчитана на поток туристов из Турции, в частности, из Стамбула.

Но для всех жителей Турции ввели визовые ограничения. Мы начали просто искать новый рынок в рамках 2-4 часов полета. Так здесь появились арабы, так появились иранцы. Ну и, конечно же, израильтяне - ближайшие к нам соседи рассказал исполнительный директор АИРИС

Волдаева, в свою очередь, пояснила, что чаще всего казино "Красной Поляны" посещают россияне, в то время как на третьем месте, после Израиля, идут граждане Абхазии.

В топ-5 также вошли Армения и Узбекистан. Далее следуют Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Десятое место занял Китай. Всего карту гостя (без нее посещение казино невозможно) "Красной Поляны" оформили граждане 180 стран передают слова Волдаевой журналисты

Ранее РБК сообщило, что летом 2026 года посещаемость легальных казино в России снизилась впервые за пять лет. В расчеты вошли данные о "Красной Поляне", а также игорных зонах "Янтарная" (Калининградская область), "Приморье" (Приморский край) и "Сибирская монета" (Алтайский край).