В Грузии казино смогут проводить международные турниры по азартным играм Парламент Грузии разрешил казино проводить международные турниры азартных игр

Москва28 окт Вести.Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении одобрил поправки, разрешающие казино проводить международные турниры по азартным играм. Заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

Изначальный вариант законопроекта предусматривал, что доля иностранцев среди участников должна составлять не менее 70%.

В ходе обсуждения депутаты решили повысить этот порог до 80%, сообщил парламентарий Шота Берекашвили.

Согласно поправкам, турниры должны проходить по утвержденным правилам и регламенту. Международным будет считаться соревнование с заранее гарантированным организатором призовым фондом.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России рассматривает возможность легализации онлайн-казино в стране аналогично контролю деятельности букмекеров.