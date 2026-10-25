Москва25 окт Вести.Зимой туристы чаще всего выбирают для отдыха Сочи, Красную Поляну, Геленджик и Анапу, сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Зимой в Краснодарском крае российские туристы чаще всего выбирают несколько направлений – от главного курорта страны до мест с термальными источниками и горными пейзажами. Наибольшей популярностью пользуются Сочи, Красная Поляна, Геленджик, Анапа рассказали там

Там также отметили, что самым популярным курортом остается Сочи, который зимой открывается с новой стороны. Любители горных лыж и сноубордов чаще всего выбирают курорты Красной Поляны, а те, что предпочитает санаторно-курортное лечение, - Апшеронский и Мостовский районы, Горячий Ключ и Новороссийск.

Также популярен Краснодар, где туристов ждут украшенные к праздникам Парк Галицкого и "Японский сад".