Новая зона катания на "Роза Хутор" в Сочи увеличит горнолыжный на месяц Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи планирует продлить зимний сезон на месяц

Москва30 сен Вести.Курорт "Роза Хутор" в Сочи планирует продлит зимний сезон примерно до 150 дней. Для этого там создадут зону раннего начала катания, проложат новую канатную дорогу и установят системы искусственного оснежения на высотах более 1800 метров над уровнем моря.

Планируется, что зона раннего открытия сезона катания будет создана на курорте в 2027-2028 годах и будет включать два подъемника и пять трасс. Ее появление позволит увеличить продолжительность горнолыжного сезона ориентировочно до 150 дней — с начала декабря до мая говорится в сообщении на сайте горнолыжного курорта

Сейчас сезон катания на "Роза Хутор" составляет около 115 дней.

Также планируется запустить современный шестиместный кресельный подъемник "Малыш", который соединит действующую канатную дорогу "Стрела" с вершиной Роза Пик через участки "Сказка" и "Кабан". Новая линия подъема позволит перераспределить потоки лыжников на склонах и повысить комфорт катания.