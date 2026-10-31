В Сочи и Анапе зимние пляжи открывать не будут

В Сочи, Анапе и двух районах Кубани не откроют зимние пляжи из-за атак БПЛА В Сочи и Анапе зимние пляжи открывать не будут

Москва31 окт Вести.Власти Анапы, Сочи, Темрюкского и Славянского районов Краснодарского края решили не открывать зимние пляжи в сезоне 2026–2027 годов из соображений безопасности. Всего же в регионе будут работать 29 таких зон отдыха. Об этом ТАСС сообщили в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

По данным ведомства, от благоустройства пляжей в межсезонье в этих муниципалитетах отказались в связи с участившимися массированными атаками беспилотников и безэкипажных катеров.

Больше всего зимних пляжей оборудуют в Геленджике — 18, в Новороссийске и Туапсинском округе — по 5, еще один появится в Курганинском районе. Круглогодичные рекреационные зоны также действуют в Белоглинском и Приморско-Ахтарском районах: в селе Белая Глина обустроена зона отдыха вдоль реки Рассыпной протяженностью 550 метров, а набережная Приморско-Ахтарска оборудована детскими площадками, лавочками, беседками и парковой зоной.

Эксперимент с зимними пляжами впервые провели на Кубани в 2020 году. В сезоне 2025–2026 годов в регионе работали свыше 70 таких зон.