В Новороссийске и Геленджике объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Новороссийске и Геленджике В Новороссийске и Геленджике объявлена опасность атаки БПЛА

Москва17 сен Вести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Новороссийска и Геленджика. Об этом сообщили руководители городов Андрей Кравченко и Алексей Богодистов в официальных каналах на платформе MAX.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА) предупредил, в частности, мэр Кравченко жителей своего города

Согласно актуальным данным краснодарского регионального главка МЧС России, опубликованным в MAX, беспилотная опасность объявлена на территории нескольких муниципальных образований на Кубани, включая Краснодар и Туапсе.

Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Геленджика.