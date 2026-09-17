Москва17 сенВести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Новороссийска и Геленджика. Об этом сообщили руководители городов Андрей Кравченко и Алексей Богодистов в официальных каналах на платформе MAX.
На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)предупредил, в частности, мэр Кравченко жителей своего города
Согласно актуальным данным краснодарского регионального главка МЧС России, опубликованным в MAX, беспилотная опасность объявлена на территории нескольких муниципальных образований на Кубани, включая Краснодар и Туапсе.
Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Геленджика.