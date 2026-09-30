Толстой: визиты чиновников РФ в США будут зависеть от поведения властей Штатов

Депутат Толстой раскрыл, от чего зависят визиты российских чиновников в США Толстой: визиты чиновников РФ в США будут зависеть от поведения властей Штатов

Москва30 сен Вести.Визиты российских чиновников в США будут зависеть от поведения американских властей по отношению к РФ. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал депутат Государственной думы Петр Толстой.

Он ответил на вопрос журналиста: поедут ли российские чиновники в Америку, если их пригласят.

Это далеко, туда же поезда не ходят, как в песне поется, поэтому пока не поедем. А дальше посмотрим, как Америка себя будет вести с Россией. Будет себя хорошо вести - рассмотрим приглашение отметил Толстой

Ранее администрация США пригласила президента России Владимира Путина принять участие в декабрьском саммите G20, который пройдет в Майами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решение по поездке пока не принималось.

При этом министр экономического развития России Максим Решетников посетит встречу министров торговли G20 в США, которая пройдет в Милуоки с 30 сентября по 1 октября 2026 года.