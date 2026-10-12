Пушилин: ВСУ используют многоэтажную застройку в боях за Дружковку в ДНР Глава ДНР сообщил, что ВСУ используют многоэтажную застройку в Дружковке

Москва12 окт Вести.Украинские формирования используют многоэтажную застройку в боях за Дружковку, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

Продолжаются бои за Дружковку. Здесь противник также упирается, использует многоэтажную застройку, промышленные объекты. Но метр за метром идет освобождение данного населенного пункта. И опять же, здесь помогает охват данных данного населенного пункта, что также способствует освобождению данного города - сообщил глава региона

Он подчеркнул, что всю прошедшую неделю российские войска продолжали улучшать позиции на всех направлениях в ДНР. Так, на красноармейском-добропольском направлении были освобождены Новотроицкое и Петровское.