EUobserver: Фицо часто опаздывает на саммиты и первым их покидает

В ЕС назвали лидера, который опаздывает на саммиты и первым с них уходит EUobserver: Фицо часто опаздывает на саммиты и первым их покидает

Москва28 ноя Вести.Премьер-министр Словаки Роберт Фицо часто опаздывает на встречи европейских лидеров, при этом покидает мероприятия раньше их окончания. Об этом пишут издания EUobserver и Denník N, ссылаясь на словацких и европейских дипломатов.

Уточняется, что Фицо избегает неформальных бесед с другими лидерами, а они в свою очередь не уделяют ему внимания.

В качестве примера европейские издания приводят саммит Европейского политического сообщества в Дублине 12 ноября, на который многие участники приехали заранее и начали общаться до открытия официальной программы. Самолет Фицо же вылетел из Братиславы в 13:15, хотя саммит начался в 11:30.

Задержку борта словацкий премьер тогда объяснил состоянием здоровья. По его словам, ему потребовалась помощь с глазом.

14 ноября Фицо сообщил, что истинные намерения Европы по украинскому конфликту станут понятны после того, как на неформальном саммите ЕС в Дублине было принято решение о присоединении к переговорам по его урегулированию.