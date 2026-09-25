Анонимы угрожают расправиться с Фицо и его семьей

Премьер Словакии Фицо и его родные получили угрозы расправы Анонимы угрожают расправиться с Фицо и его семьей

Москва25 сен Вести.В адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо и его родственников поступили угрозы расправы. Об этом пишет портал DennikN со ссылкой на внутренний документ правительства республики.

Издание утверждает, что угрозы поступали от анонимов.

Содержанием [угроз] занимаются соответствующие органы, в настоящий момент аппарат правительства не будет комментировать сложившуюся ситуацию говорится в публикации

На фоне сообщений об угрозах аппарат Фицо отменил пресс-конференцию, которая должна была пройти в пятницу, 25 сентября.

Ранее премьер-министр Словакии уже становился целью покушения. На него 15 мая 2024 года напал писатель из города Левице Юрай Цинтула. Его приговорили к 21 году тюремного заключения.