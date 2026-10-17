Фицо: ЕС разжигает конфликт на Украине, ведь там не проливается кровь европейцев

Фицо обвинил ЕС в разжигании конфликта на Украине из-за отсутствия потерь Фицо: ЕС разжигает конфликт на Украине, ведь там не проливается кровь европейцев

Москва17 окт Вести.Руководство Евросоюза продолжает содействовать эскалации вооруженного противостояния на Украине, пользуясь тем, что в ходе боевых действий не гибнут граждане стран ЕС. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В видеообращении на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ) политик рассказал, что во время прошедшего в Брюсселе саммита ЕС он выступил с возражениями из-за полного игнорирования темы мирного урегулирования европейскими лидерами.

По оценке премьера, со стороны сообщества нет ни одной реальной мирной инициативы, а вся активность Евросоюза сводится лишь к оплате военных расходов.

Уже совершенно очевидно, что у этой войны нет военного решения заключил Фицо

Ранее Фицо заявлял, что Братислава не будет способствовать продолжению украинского конфликта.