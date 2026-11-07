Фицо рассказал о шантаже Словакии из-за позиции по финансированию Украины Фицо: Словакию пытаются запугать из-за отказа поддержать новый кредит для Киева

Москва7 ноя Вести.Власти некоторых стран Евросоюза пытаются шантажировать Словакию из-за позиции Братиславы относительно нового кредита для Украины в размере 70 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министра страны Роберт Фицо.

Он уточнил, что ряд его коллег угрожают урезать в новом бюджете ЕС объем средств, предусмотренных для устранения региональных различий, в ответ на отказ словацкий властей поддержать новую финансовую помощь Киеву.

Я отвергаю шантаж Словакии. Если мне некоторые премьеры очень четко говорят: "Роберт, если Словакия не согласится с новым кредитом на 70 миллиардов евро для Украины, то мы вам урежем [средства] на политику сплоченности", это деньги, которые нужны нам для устранение региональных различий, то я отвечаю: тут есть [у Словакии] право вето заявил Фицо в видео, опубликованном в YouTube-канале возглавляемой им партии

Ранее сообщалось, что в ЕС назревает раскол в связи с необходимостью найти дополнительные 70 миллиардов евро для Украины на фоне нехватки средств в самом сообществе. Кроме Словакии, обязательства по новому кредиту для Киева отказались брать на себя Болгария, Венгрия и Чехия.