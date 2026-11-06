Словакия готова помочь Украине вступить в ЕС, заявил Фицо Фицо: Словакия готова поделиться с Украиной опытом вступления в ЕС

Москва6 ноя Вести.Словакия готова поделиться с Украиной опытом, полученным Братиславой в ходе присоединения к Европейскому союзу. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

По его словам, Словакия "по-дружески" предлагает Киеву помощь.

Как в вопросах, связанных с опытом работы в ЕС, так и в том, что касается опыта, приобретенного нами в процессе вступления в Евросоюз сказал Фицо, которого цитирует агентство TASR

Глава словацкого правительства заявил, что любая страна имеет право подать заявку на вступление в ЕС, выполнить необходимые условия и присоединиться к объединению.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет присоединиться к ЕС 1 января 2027 года, поскольку в основе процедуры вступления в объединение лежит необходимость соответствия всем критериям.