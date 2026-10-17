В Словакии отказались содействовать продолжению украинского конфликта Фицо: Словакия не будет содействовать продолжению украинского конфликта

Москва17 окт Вести.Братислава не будет способствовать продолжению украинского конфликта.

Об этом по итогам саммита Евросоюза в соцсетях сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, его слова передает агентство ТАСС.

Сегодня не прозвучало слово "мир". В каком направлении мы идем? Сколько еще людей должно погибнуть? заявил Фицо

Он отметил, что Словакия не станет участвовать "ни в каких механизмах, которые поддерживали бы продолжение этой войны".

Фицо подчеркнул, что Словакия ведет сбалансированную внешнюю политику и сохраняет нейтралитет. Он также напомнил, что скоро пройдет заседание словацко-российской межправительственной комиссии, посвященной экономическому и научно-техническому взаимодействию. Следом запланированы словацко-украинские консультации, они пройдут во Львове как совместное заседание правительств двух стран.

Ранее он сообщил, что Словакия не будет участвовать в новом кредите Европейского союза для Украины, если такой способ поддержки Киева вновь будет рассматриваться.

Кроме того, по его словам, Братислава продолжит проводить независимую внешнюю политику, чтобы не быть "частью стада, которое идет на убой".