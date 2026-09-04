Фицо заявил, что Словакия не согласится на ограничение права вето в ЕС

Премьер Словакии: Братислава не поддержит отказ от права вето в ЕС Фицо заявил, что Словакия не согласится на ограничение права вето в ЕС

Москва4 сен Вести.Братислава выступает против планов Еврокомиссии по введению ограничений на использование права вето в процессе согласования решений по важнейшим вопросам. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время брифинга в Софии, где он подводил итоги встречи с болгарским коллегой Руменом Радевым.

Право вето - это красная линия, мы не должны получать от Брюсселя приказы. Именно право вето гарантирует, что Европейский союз жизнеспособен, что может принимать решения на базе взаимных компромиссов. Именно поэтому право вето в ЕС не должно ограничиваться сказал премьер-министр Словакии

Глава словацкого кабинета министров прибыл в столицу Болгарии с официальным визитом. Программа переговоров охватывала темы внешней политики, двустороннего взаимодействия и перспектив углубления партнерства в сферах, представляющих обоюдный интерес.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Еврокомиссия разработала новую политику расширения Евросоюза, которая предусматривает отмену права вето стран-членов на прием в ЕС новых государств. Инициативу представят Европарламенту в сентябре.