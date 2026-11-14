Фицо заявил, что после саммита ЕС в Дублине прояснится курс Европы по Украине

Фицо: после саммита ЕС прояснится позиция Европы по Украине Фицо заявил, что после саммита ЕС в Дублине прояснится курс Европы по Украине

Москва14 ноя Вести.Истинные намерения Европы по украинскому конфликту станут понятны после того, как на неформальном саммите ЕС в Дублине было принято решение о присоединении к переговорам по его урегулированию. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в России).

По словам Фицо, сейчас станет ясно, действительно ли структуры Евросоюза, включая Евросовет и Еврокомиссию, а также страны, оказывающие Украине наиболее значимую поддержку - Великобритания, Франция, Германия, Польша и Италия - стремятся к миру.

[Для этого] всем задействованным в переговорах странам придется [пойти] на огромные компромиссы, или будет продолжаться [реализация] стратегии поддержки Украины в войне до последнего украинского солдата с целью ослабить Россию сказал он

Фицо также сообщил, что на неформальном саммите лидеров ЕС в Дублине поддержал участие Европы в переговорах, но только при условии, что их целью будет достижение мира, а не продолжение конфликта.