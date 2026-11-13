Москва13 нояВести.Европейский совет должен гарантировать себе прямое место за столом мирных переговоров по Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Европа не должна только платить. Она должна иметь место за столом переговоровнаписал глава кабмина
Бабиш настаивает на том, чтобы Европейский совет одобрил мандат представителя, который "будет вести переговоры о мире на Украине".
Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам встречи в Москве сообщил, что стороны договорились расширить состав будущего раунда консультаций и включить в него представителей европейских государств.