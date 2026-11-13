Бабиш попросил Евросовет выбрать представителя для переговоров по Украине Бабиш попросил Евросовет назначить представителя для переговоров по Украине

Москва13 ноя Вести.Европейский совет должен гарантировать себе прямое место за столом мирных переговоров по Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Европа не должна только платить. Она должна иметь место за столом переговоров написал глава кабмина

Бабиш настаивает на том, чтобы Европейский совет одобрил мандат представителя, который "будет вести переговоры о мире на Украине".

Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам встречи в Москве сообщил, что стороны договорились расширить состав будущего раунда консультаций и включить в него представителей европейских государств.