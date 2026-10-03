Премьер Чехии призвал ЕС вкладываться в восстановление Украины, а не войну

Премьер Чехии заявил, что ЕС должен направлять на восстановление Украины Премьер Чехии призвал ЕС вкладываться в восстановление Украины, а не войну

Москва3 окт Вести.Европе было бы лучше направить средства на восстановление Украины, а не продление вооруженного конфликта. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По его словам, которые приводит агентство CTK, прибыль от конфликта на Украине в первую очередь извлекают оружейные фирмы, банки и компании-производители энергии.

Я думаю, что для Европы, которая условно [во время конфликта] выделяет Украине 377 миллиардов евро, лучше бы эти деньги отдали на восстановление Украины сказал Бабиш

Премьер подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп, в отличие от европейских лидеров, ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Бабиш также выразил желание, чтобы конфликт на Украине поскорее закончился.

Ранее посол РФ в Праге Анна Пономарева заявила, что Россия фиксирует снижение градуса антироссийской риторики со стороны Чехии.