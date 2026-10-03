В Чехии согласились со словами посла РФ о смягчении антироссийской риторики

В Чехии согласились со словами российского посла В Чехии согласились со словами посла РФ о смягчении антироссийской риторики

Москва3 окт Вести.Глава МИД Чехии Петр Мацинка согласился со словами посла РФ в Праге Анны Пономаревой, которая заявила, что Россия замечает смягчение антироссийской риторики со стороны нынешнего чешского правительства, передает в субботу агентство ЧТК.

Посол Пономарева права. Мы действительно положили конец истерическим крикам со стороны прежнего правительства, направленным во все стороны. Это никогда не приносило никакой пользы. Лучше делать что-то реальное, чем довольствоваться эмоциональным статусом в социальных сетях заявил Мацинка

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Европе было бы лучше направить средства на восстановление Украины, а не продление вооруженного конфликта. По его словам, прибыль от конфликта на Украине в первую очередь извлекают оружейные фирмы, банки и компании-производители энергии.

Премьер подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп, в отличие от европейских лидеров, ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Бабиш также выразил желание, чтобы конфликт на Украине поскорее закончился.