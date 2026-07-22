Москва22 июлВести.Вице-премьер, министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка провел встречу с новым российским послом в республике Анной Пономаревой.
Я сегодня принял нового посла РФ [и провел с ней] ознакомительную встречу после того, как она вручила [президенту] верительные грамоты и приступила к выполнению своих обязанностейнаписал Мацинка в Facebook (запрещен в РФ)
Министр, как следует из его сообщения, призвал к скорейшему завершению украинского конфликта, выразил поддержку дипломатическим усилиям США, а также высказался за заключение перемирия между Москвой и Киевом.
Посольство РФ пока не комментирует встречу.