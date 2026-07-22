Министр иностранных дел Чехии встретился с новым послом РФ в республике Глава МИД Чехии Мацинка провел встречу с новым послом РФ в республике

Москва22 июл Вести.Вице-премьер, министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка провел встречу с новым российским послом в республике Анной Пономаревой.

Я сегодня принял нового посла РФ [и провел с ней] ознакомительную встречу после того, как она вручила [президенту] верительные грамоты и приступила к выполнению своих обязанностей написал Мацинка в Facebook (запрещен в РФ)

Министр, как следует из его сообщения, призвал к скорейшему завершению украинского конфликта, выразил поддержку дипломатическим усилиям США, а также высказался за заключение перемирия между Москвой и Киевом.

Посольство РФ пока не комментирует встречу.