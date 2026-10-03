Посол заявила о снижении градуса антироссийской риторики у правительства Чехии

Посол РФ: правительство Чехии снизило градус антироссийской риторики Посол заявила о снижении градуса антироссийской риторики у правительства Чехии

Москва3 окт Вести.Россия замечает, что нынешнее правительство Чехии несколько снизило градус антироссийской риторики, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Праге Анна Пономарева.

Да, мы фиксируем, что действующее правительство Чешской Республики снизило градус антироссийской риторики сказала она

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее раскритиковал европейских политиков за неспособность завершить украинский конфликт и постоянные разговоры о большой войне. Он добавил, что Европа не хочет вести переговоры о мире.