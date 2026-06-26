У посольства РФ в Чехии появился новый руководитель Президент Чехии принял верительные грамоты у нового посла России Пономаревой

Москва26 июн Вести.Президент Чехии Петр Павел принял верительные грамоты у нового посла России Анны Пономаревой. Об этом сообщила пресс-служба Пражского Града.

С момента вручения верительных грамот Пономарева официально приступила к исполнению обязанностей главы российской дипломатической миссии в Чехии.

Анне Пономаревой 55 лет. Она окончила Карлов университет в Праге, владеет чешским, английским, итальянским и словацким языками. На дипломатической службе состоит с 1994 года.

Ранее Пономарева работала в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В 2012-2016 годах занимала должность советника-посланника посольства России в Чехии, а с 2018 года была заместителем директора Третьего европейского департамента МИД РФ.