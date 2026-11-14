Экс-депутат Рады Олейник рассказал, кто мог бы стать переговорщиком от Европы Экс-нардеп Олейник хотел бы видеть Фицо переговорщиком от Европы

Москва14 ноя Вести.Представителем Европы на переговорах по украинскому урегулированию мог бы стать премьер-министр Словакии Роберт Фицо, как человек, который действительно настроен на мир и сотрудничество. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в комментарии "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Я бы пригласил, например, со стороны Европы Фицо. Но это другая позиция: "Заканчивайте войну. Давайте будем думать о том, как торговать и иметь хорошие отношения с Россией". Вот это переговорщик, но он пока отображает позицию только части европейских стран и лидеров. Но их количество увеличится отметил Олейник

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал выразил мнение, что представлять Европу на переговорах по Украине должны председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас.