Исследование: около 60% семейных студентов колледжей имеют опыт работы Почти 60% семейных студентов колледжей уже имеют опыт работы

Москва4 ноя Вести.Почти 60% студентов, которые учатся в колледже и состоят в браке, имеют опыт работы. Об этом свидетельствуют исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, которое есть в распоряжении ТАСС.

Доля семейных студентов, имеющих опыт работы, на 14 процентных пунктов выше, чем у не состоящих в браке (58% против 44%). Это свидетельствует о более раннем включении в трудовые отношения говорится в сообщении

Согласно исследованиям, среди мужчин доля имеющих опыт работы выше, чем среди женщин — 51% против 40%, соответственно.

В опросе приняли участие 1 524 студента колледжей.

Отмечается, что студенты, состоящие в браке, совмещают учебу и работу из-за финансовой необходимости. Многие из них стремятся быстрее начать профессиональную карьеру. При этом учебные заведения стараются создать для таких семей более комфортные условия, чтобы они могли успешно завершить образование.