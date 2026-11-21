Депутат предложил способ привлечь молодежь к дефицитным профессиям Панеш: спрос на дефицитные профессии можно поднять целевым обучением

Москва21 ноя Вести.Спрос на дефицитные профессии в колледжах можно увеличить целевым обучением, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Каплан Панеш.

Школьники должны видеть, что будут иметь достойную зарплату и гарантии на работу после того, как закончат учебу по специальности, подчеркнул депутат.

Я предлагаю сделать целевое обучение в среднем профессиональном образовании основным каналом для дефицитных специальностей. Если регион испытывает нехватку сварщиков, токарей, электриков, механиков, то целевые места в колледжах по этим направлениям должны быть приоритетными при распределении бюджетных мест сказал Каплан

Чтобы поддержать целевиков, им нужно повысить стипендии, считает депутат. Кроме того, хорошими мерами поддержки могут стать оплата общежития, компенсация проезда и гарантированная доплата к зарплате в первые годы работы, добавил он.

Ранее депутат Госдумы Ирина Яровая заявила, что партия "Единая Россия" (ЕР) хочет решить вопросы обеспечения жильем молодых специалистов-целевиков. Она подчеркнула, что инициатива ЕР уже получила поддержку президента России Владимира Путина.