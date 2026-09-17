В ГД предложили компенсировать аренду жилья для студентов Компенсировать аренду жилья студентам предложили в Государственной думе

Москва17 сен Вести.В случае отсутствия мест в общежитии студенты из других городов должны иметь право на компенсацию стоимости аренды жилья. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на депутата думской фракции ЛДПР Валерия Селезнева.

Если студенту официально отказали в общежитии из-за отсутствия мест, у семьи должно возникать право на компенсацию аренды. Не нужно заставлять родителей каждый месяц выбирать между оплатой жилья, учебы и обычными семейными расходами объяснил депутат

По мнению Селезнева, размер компенсации нужно устанавливать с учетом реальной стоимости аренды в конкретном регионе.

Для студента на бюджетном месте это может быть отдельная выплата, для платника — компенсация аренды либо снижение стоимости обучения пояснил он

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ предложили приравнять учителей и медиков к госслужащим, предоставив им дополнительные льготы, но без предусмотренных законом для госслужащих ограничений.