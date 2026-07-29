В Госдуме рассказали, когда семьи студентов смогут получить комнаты в общежитиях Депутат Селезнев: студенческие семьи получат комнаты в общежитиях с 1 сентября

Москва29 июл Вести.Студенческие семьи смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях с 1 сентября текущего года, сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Селезнева (ЛДПР).

С 1 сентября вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания студенческих семей, публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений отметил законотворец

Претендовать на такие комнаты могут семьи, где оба супруга являются студентами в возрасте до 35 лет включительно, или состоящие из ребенка и его единственного родителя или усыновителя в том же возрасте, учащегося по программе среднего профессионального или высшего образования.

Для получения комнаты нужно предоставить свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении или усыновлении, а также соответствующее заявление, документы, подтверждающие факт обучения по очной или заочной форме, отсутствие регистрации и жилья в собственности в городе, где находится вуз, а при необходимости – документы о тяжелом материальном положении.