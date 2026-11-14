В ЕР поддержали сохранение льгот для студентов-педагогов, работающих в школах

В ЕР поддержали сохранение выплаты молодым учителям при раннем трудоустройстве В ЕР поддержали сохранение льгот для студентов-педагогов, работающих в школах

Москва14 ноя Вести.Партия "Единая Россия" поддержала предложение Минпросвещения РФ уточнить статус молодого специалиста для педагогов, чтобы студенты, начавшие работать в школах до окончания вузов, не теряли право на региональные выплаты и льготы. Об этом заявил член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Асафов, слова которого приводит пресс-служба партии.

По словам депутата, многие будущие учителя устраиваются на работу по специальности еще на старших курсах университета. Это позволяет им быстрее получить практический опыт, однако впоследствии может лишить предусмотренных для молодых специалистов мер поддержки.

Многие студенты начинают работать по специальности в школах, обучаясь на старших курсах. Это помогает им быстрее освоиться в профессии. Неправильно, что из-за этого по бюрократическим причинам они лишаются выплат и льгот отметил Асафов

Парламентарий подчеркнул необходимость распространения успешных региональных практик поддержки молодых педагогов, включая выплаты при трудоустройстве и закреплении в профессии.

Нормативные правила не должны останавливать специалистов в своем развитии. Важно привлекать педагогические кадры с институтской скамьи добавил он

Асафов также напомнил, что развитие наставничества и создание возможностей для профессионального роста учителей входят в народную программу "Единой России". По его словам, партия продолжит работу в этом направлении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно со своей администрацией представить предложения, направленные на оказание дополнительной поддержки аспирантам и молодым ученым, которые занимаются научными исследованиями в области педагогических наук.