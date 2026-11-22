Москва22 ноя Вести.Получить опыт во время обучения и облегчить поиск работы после вуза студентам поможет система наставничества. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал член ЛДПР, первый зампредседателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, студентов уже с первого курса следует привлекать к проектной работе на предприятиях под кураторством наставников как со стороны компании, так и со стороны учебного заведения.

Предприятие ставит задачу, студент решает ее под руководством наставников - от вуза и от компании. К выпуску у человека будет не только диплом, но и практический опыт. Также расширить целевое обучение, дополнив его гарантией наставничества. Целевой договор уже предусматривает обязательство заказчика трудоустроить выпускника. Этого недостаточно: важно, чтобы за студентом целевиком с первого курса закреплялся наставник от предприятия. Тогда студент не просто учится, а сразу понимает, куда именно он придет после выпуска и что от него будут ждать на рабочем месте пояснил Панеш

По словам законодателя, лишь у четверти студентов к выпуску есть четкий карьерный план.

Ранее в ходе исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС выяснилось, что почти 60% студентов, которые учатся в колледже и состоят в браке, имеют опыт работы.