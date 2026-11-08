Москва8 ноя Вести.80% слушателей центра "Профессии будущего" трудоустраиваются сразу после окончания обучения. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель службы занятости Москвы, руководитель центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

Он добавил, что задача заключалась в создании центра, где за короткими программами обучения следует быстрое и эффективное трудоустройство.

Наша задача была создать здесь такой прообраз центра практического обучения в Печатниках, где у нас, конечно же, мы предоставляем короткие практико-ориентированные программы обучения, и за ними следует быстрое, эффективное трудоустройство. Все наши слушатели трудоустраиваются сразу после обучения, кто-то даже в момент обучения. За ними стоят очереди. Цифры говорят сами за себя: 80% трудоустраивается сразу рассказал Тарасов

Ранее о законопроекте, защищающим права стажеров, рассказал сенатор Сергей Перминов. Он отметил, что работники, проходящие стажировку, часто сталкивались с нарушением их прав, а также с невыплатой зарплаты.