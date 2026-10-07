Минобрнауки: около 80% выпускников дальневосточных вузов трудоустраиваются в ДФО Около 80% выпускников вузов Дальнего Востока находят работу в ДФО

Москва7 окт Вести.Около 80% выпускников вузов Дальнего Востока находят работу в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, передает ИНТЕРФАКС.

Если в 2020 году этот показатель составлял менее 70%, то в 2025 году мы, по данным министерства труда, видим эти цифры, около 80% отметил Афанасьев

По его словам, дальневосточные вузы эффективно удерживают талантливую молодежь и привлекают абитуриентов из других регионов страны. Так, по данным министерства развития Дальнего Востока и Арктики, прекращается отток выпускников старших классов, выпускников средней школы.

Отмечается, что образовательные программы университетов ДФО разрабатываются совместно с работодателями. Такой подход позволяет студентам уже во время учебы погружаться в профессиональную среду и получать предложения о работе от крупных предприятий.