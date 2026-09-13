Москва13 сен Вести.Отток абитуриентов с Дальнего Востока за 5 лет сократился вдвое, сегодня 80% абитуриентов находят для себя образовательные программы в макрорегионе. Об этом сообщила РИА Новости замглавы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.

По ее словам, основной комплекс мер для привлечения абитуриентов на Дальний Восток строится на развитии системы образования. Так, ведущие вузы обновляют учебные программ и тесно сотрудничают с работодателями, чтобы подготовить специалистов под реальные задачи региона. Такой подход снижает отток молодежи и создает возможности для последующего трудоустройства.

Если раньше 40% дальневосточных абитуриентов выбирали вузы за пределами Дальнего Востока, то сегодня только 20% уезжают, и это нормальная доля. То есть 80% абитуриентов находят для себя программы здесь, на Дальнем Востоке отметила Нургалиева

По словам замминистра, молодых специалистов поддерживают на всех этапах. Им предлагают льготную ипотеку и варианты аренды жилья по доступным ценам.