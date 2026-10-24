Депутат Госдумы призвал гарантировать детям место в школе у дома Депутат Думы Панеш предложил гарантировать место ребенку в школе у дома

Москва24 окт Вести.Необходимо закрепить за каждым российским ребенком место в ближайшей к дому школе. С таким предложением в интервью NEWS.ru выступил первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его мнению, если ребенок остался без места в классе, органы местного самоуправления должны нести за это ответственность.

Если в школе по месту жительства нет мест, администрация обязана предложить альтернативу — другую школу или садик с бесплатным подвозом. Отказ должен быть мотивированным и содержать конкретное предложение, а не отписку настаивает депутат

Кроме того, уверен депутат, за подобное должны нести ответственность, как за неисполнение своих обязанностей, должностные лица. Если школьник остался без места в ближайшей к дому школе, то это, пояснил Панеш, должно стать причиной для дисциплинарного взыскания.

Депутат Панеш предложил ускорить возведение школ и детских садов в микрорайонах массовой застройки. Нормативы обеспеченности местами в детских садах и школах для застройщиков должны быть, по его мнению, обязательными, а не рекомендательными.

Ранее Минпросвещения России регламентировало действия образовательных организаций в случае выставления ученику оценки "недопустимое поведение" по итогам четверти. Согласно документу, получение такой оценки влечет за собой следующие меры: проведение психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей, информирование заместителя директора по воспитательной работе, проведение беседы классного руководителя с родителями (в срок до трех дней), разработку индивидуального плана профилактической работы с учеником. Классные руководители будут выставлять оценку за поведение по итогам четверти и года с учётом комментариев других педагогов.

А Минобрнауки предложило установить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы.